На підпис Зеленському передали закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали проект закону №0873 (№6749 у старому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законів (про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошувалося, що в 2000 році був прийнятий закон "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування у ялицево-букових лісах на крутих схилах Карпат. Відповідно в 2011 році цей мораторій перестав діяти, і проведення суцільних рубок ялицево-букових лісів знову стало можливим.

Даний закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанів, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних вирубок у високогірних лісах, у лісах в лавинонебезпечних та селеопасних басейнах і на берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів, а також пошкоджених хворобами та шкідниками насаджень.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 жовтня Верховна рада схвалила в другому читанні цей проект закону.

Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.