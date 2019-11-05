На подпись Зеленскому передали закон о запрете устанавливать заборы вокруг водоемов

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона уже одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

В частности, в прибрежных защитных полосах запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом. Определяется, что в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос также запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах, кроме случаев, предусмотренных законом.

Документом предусматривается, что ограничение безвозмездного беспрепятственного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 гривен) и на должностных лиц - от 400 до 700 таких минимумов (от 6800 до 11900 гривен).

Как писало РБК-Украина ранее, 29 октября народные депутаты Украины поддержали во втором чтении законопроект №0869.

Напомним, 4 февраля 2015 года парламент поддержал в первом чтении законопроект № 1107 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". За соответствующее решение проголосовали 290 нардепов из 226 минимально необходимых.

До этого в марте 2014 года Рада отказалась запретить ограничение доступа к побережью водоемов. За законопроект № 3059 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" проголосовали 188 нардепов из 226 необходимых.