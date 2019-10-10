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На подпись Зеленскому передали закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда

Новости » Политика    10.10.2019 - 15:10
На подпись Зеленскому передали закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект его авторства №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об основаниях передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и по поводу сроков возврата административных дел". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения закона - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда

В пояснительной записке подчеркивалось, что значительное количество дел передается в Большую палату Верховного суда только из-за безосновательной ссылки участников дела на нарушение судами предметной и субъектной юрисдикции, а кассационный суд лишен возможности реагировать в правовом поле на такие злоупотребления со стороны участников дела. Отмечалось, что вышеупомянутое приводит к чрезмерной искусственной загрузке Большой палаты суда.

Напомним, 2 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект президента №1026, за документ проголосовал 271 депутат ВР. При этом в первом чтении парламентарии приняли данный закон 12 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".

Однако Верховный суд просит отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

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