ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали закон про розвантаження Великої палати Верховного суду

Новини » Політика    10.10.2019 - 15:10
На підпис Зеленському передали закон про розвантаження Великої палати Верховного суду
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект його авторства №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду і з приводу термінів повернення адміністративних справ". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження закону - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про розвантаження Великої палати Верховного суду

У пояснювальній записці підкреслювалося, що значна кількість справ передається на розгляд Великої палати Верховного суду тільки через безпідставної посилання учасників справи на порушення судами предметної і суб'єктної юрисдикції, а касаційний суд позбавлений можливості реагувати в правовому полі на такі зловживання з боку учасників справи. Зазначалося, що вищезгадане призводить до надмірної штучної завантаженні Великої палати суду.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента №1026, за документ проголосував 271 депутат ВР. При цьому в першому читанні парламентарії прийняли цей закон 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Однак Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Зеленський пригрозив партії "Слуга народу" розпуском Закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ передали на підпис президенту
Новини України Володимир ЗеленськийзаконопроектВерховный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся