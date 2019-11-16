На подпись Зеленскому передали закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №2161 "О внесении изменений в закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" по усовершенствованию деятельности Государственной пограничной службы Украины". Об этом свидетельствует информация на портале Верховной рады.

По данным портала, в пятницу, 15 ноября, законопроект об оперативно-разыскных подразделениях ГПСУ был передан на подпись Зеленскому. В этот же день законопроект был подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым. Данный документ был принят народными депутатами 17 октября.

Напомним, что законопроект об оперативно-разыскных подразделениях ГПСУ был принят парламентом за основу в первом чтении 17 октября 2019 года. Данный документ поддержали 264 народных депутата Верховной рады.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября на подпись Зеленскому передали законопроект №0906 об исполнении военного долга и прохождении военной службы. За документ проголосовали 278 нардепов. В тот же день документ был одобрен председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.