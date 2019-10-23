На подпись Зеленскому передали закон о классификации радиоактивных отходов

Законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Сегодня, 23 октября, проект одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Законом вводится система классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине. Классификация соответствует принятым международным стандартам безопасности и основывается на долгосрочной безопасности окончательного захоронения радиоактивных отходов.

"Было оценено, что экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз будет дешевле захоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 октября Рада приняла данный проект закона во втором чтении. За него проголосовали 288 депутатов ВР.

Напомним, 17 апреля 2018 года парламент 8 созыва поддержал за основу в первом чтении законопроект №6089 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами". После нескольких неудачных попыток за законопроект проголосовали 229 парламентариев.