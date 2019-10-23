На підпис Зеленському передали закон про класифікацію радіоактивних відходів

Законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Сьогодні, 23 жовтня, проект схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Законом вводиться система класифікації радіоактивних відходів, що сприятиме поліпшенню поводження з радіоактивними відходами в Україні. Класифікація відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів.

"Було оцінено, що економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним: у 10 разів буде дешевше поховати всі РАО в Україні, при цьому рівень безпеки людини і навколишнього середовища не знизиться і буде відповідати міжнародно визнаним нормам", - наголошується у пояснювальній записці до законопроекту .

Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня Рада прийняла даний проект закону в другому читанні. За нього проголосували 288 депутатів ВР.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року парламент 8 скликання підтримав за основу в першому читанні законопроект №6089 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами". Після кількох невдалих спроб за законопроект проголосували 229 парламентаріїв.