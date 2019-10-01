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На підпис Зеленському передали закон для боротьби зі зривами публічних закупівель

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:20
На підпис Зеленському передали закон для боротьби зі зривами публічних закупівель
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект раніше підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа посилання - 1 жовтня переданий на підпис президенту. Законопроект раніше вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон для боротьби зі зривами публічних закупівель

Згідно з пояснювальною запискою до закону, зараз замовники стикаються з проблемою зриву ("троллінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які, користуючись правом оскарження процедури закупівлі в Антимонопольний комітет, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та чинять тиск на замовників.

У документі передбачені нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон за основу в першому читанні 10 вересня. А в другому читанні парламентарі прийняли закон 19 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що система державних закупівель Prozorro дозволила державі заощадити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень. Система функціонує в Україні три роки.

Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ Рада прийняла закон для боротьби зі зривами публічних закупівель
Новини України закупкиДмитро Разумков
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