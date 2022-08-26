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Подозревают в госизмене. Во Львовской области задержали экс-партийца ОПЗЖ

Фото: СБУ задержали экс-партийца ОПЗЖ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львовской области Служба безопасности задержала экс-партийца ОПЗЖ. Женщину подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Инне Иванченко - бывшем члене запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских взглядов.

В ходе обысков у фигурантки

мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.

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