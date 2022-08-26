Підозрюють в держзраді. У Львівській області затримали експартійця ОПЗЖ

У Львівській області Служба безпеки затримала екс-партійця ОПЗЖ. Жінку підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Інну Іванченко - колишнього члена забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".
у полі зору російських спецслужб через свої прокремлівські погляди.
В ході обшуків у фігурантки
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього чиновника секретаріату Кабміну засудили до 12 років ув'язнення. Він передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб.
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