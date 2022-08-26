RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підозрюють в держзраді. У Львівській області затримали експартійця ОПЗЖ

Фото: СБУ затримали експартійця ОПЗЖ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львівській області Служба безпеки затримала екс-партійця ОПЗЖ. Жінку підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Інну Іванченко - колишнього члена забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

у полі зору російських спецслужб через свої прокремлівські погляди.

В ході обшуків у фігурантки

запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього чиновника секретаріату Кабміну засудили до 12 років ув'язнення. Він передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїнидержзрадаОпозиційна платформа За життя