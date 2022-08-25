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Российский "крот" в Кабмине: чиновнику дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с ФСБ

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Киев, Четверг 25 августа 2022 12:51
Российский "крот" в Кабмине: чиновнику дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с ФСБ Фото: экс-чиновника Кабмина приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с ФСБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокуратуры.

Как прокуратура доказала в суде, обвиняемый в 2007 году был завербован представителями ФСБ и до февраля 2022 года помогал российской разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

Так, с помощью занимаемой должности, он имел доступ к информации, которая поступает от центральных органов к Кабмину.

Сообщается, что экс-чиновник за деньги лично передавал информацию, в том числе тайную, представителям ФСБ РФ.

Приговором суда чиновника Управления обеспечения контроля секретариата Кабинета Министров Украины признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК). Он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно об этом деле

Отметим, как сообщили в СБУ, которые называют таких лиц "кротами" ФСБ, еще в начале года правоохранители разоблачили российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

Участники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

При этом предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

Напомним, недавно СБУ разоблачила работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады, который планировал по заданию ФСБ изучить возможность установки "жучков" в кулуарах парламента.

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