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Підозрюваний у вбивстві чоловіка у Києві здався поліції

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 21:05
Підозрюваний у вбивстві чоловіка у Києві здався поліції
Фото: місце події (скрін відео)

З ним проводять першочергові слідчі дії

Підозрюваний у вбивстві чоловіка, яке сталося в Києві на Печерську, добровільно прийшов в управління поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГУ Нацполіції Києва.

Як повідомляється, чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції.

"З ним проводять першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Поліцейські здійснюють заходи для затримання зловмисника.

Як писав Styler, в ніч на 3 січня в Києві на Печерську вбили чоловіка. Інцидент стався близько 22:30 за адресою вулиця Саперне поле, 12 території ЖК "Французький квартал".

Одразу ж після атаки нападник зник у дворах. За інформацією поліції, підозрюваний був одягнений в спортивний костюм.

Пізніше в поліції повідомили, що убитий у Києві чоловік може бути співробітником Державної служби охорони.

Поліція перевіряє, чи вбитий у Києві чоловік був співробітником держохорони
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