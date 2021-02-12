Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу

В частности, издание сообщает, что Лахненко проходил подозреваемым в ряде уголовных дел связанных с его деятельностью в качестве арбитражного управляющего.

Так, еще в декабре 2018 года НАБУ в рамках уголовного производства № 52018000000000947 сообщило Лахненко о подозрении в растрате имущества предприятия на сумму 28 млн грн ОАО "Одесская ТЭЦ". Там он также был арбитражным управляющим.

С февраля 2020 года Высшим антикоррупционным судом данное уголовное производство назначено к судебному разбирательству.

Также приводится ряд других дел, в которых фигурировал Лахненко. Одно из них касается завладения и хищения группой лиц с использованием неправосудных решений судов имуществом ООО "Черкасизализобетонстрой" на сумму 13 млн 950 тыс. грн.

Кроме того, по данным журналистов, он находился в розыске по делу Херсонского хлопчатобумажного комбината еще в 2013 году (дело № 12013230030001260).

Правоохранители установили, что должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением незаконно отчуждено 70% активов ХБК.

Упоминается также дело ГП "Киевский государственный завод "Буревестник", согласно которому Евгений Лахненко, будучи арбитражным управляющим, якобы согласовал договор о совместной деятельности между "Буревестником" и ООО "Мегашанс", в результате чего госпредприятие утратило оборудование на общую сумму около 2,4 млн грн.

Имеются также уголовные производства по факту подделки печати (уголовное производство № 12016250240000379) и мошенничества (дело № 12017250240000160) в период пребывания его распорядителем имущества и директором ГП ГАК "Хлеб Украины" "Тальновский комбинат хлебопродуктов.

Заседание же Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Евгению Лахненко, которое должно было состояться 11 февраля, по данным УНИАН, перенесли на понедельник, 15 февраля.