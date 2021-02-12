UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу

Автор: РБК-Украина

Управляющий санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" Евгений Лахненко, которому в январе вручили подозрение о нанесении государству 17 млн грн убытков, ранее уже находился под следствием по делам о растратах госимущества.

Об этом сообщает УНИАН.

Популярные новости
Зеленский о санкциях против каналов Козака: мы закрывали их каналы, а не наши 11 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Зеленский поехал на передовую с послами G7 11 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Лукашенко объявил референдум в начале 2022. На него вынесут новую конституцию 11 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021

В частности, издание сообщает, что Лахненко проходил подозреваемым в ряде уголовных дел связанных с его деятельностью в качестве арбитражного управляющего.

Так, еще в декабре 2018 года НАБУ в рамках уголовного производства № 52018000000000947 сообщило Лахненко о подозрении в растрате имущества предприятия на сумму 28 млн грн ОАО "Одесская ТЭЦ". Там он также был арбитражным управляющим.

С февраля 2020 года Высшим антикоррупционным судом данное уголовное производство назначено к судебному разбирательству.

Также приводится ряд других дел, в которых фигурировал Лахненко. Одно из них касается завладения и хищения группой лиц с использованием неправосудных решений судов имуществом ООО "Черкасизализобетонстрой" на сумму 13 млн 950 тыс. грн.

Кроме того, по данным журналистов, он находился в розыске по делу Херсонского хлопчатобумажного комбината еще в 2013 году (дело № 12013230030001260).

Правоохранители установили, что должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением незаконно отчуждено 70% активов ХБК.

Упоминается также дело ГП "Киевский государственный завод "Буревестник", согласно которому Евгений Лахненко, будучи арбитражным управляющим, якобы согласовал договор о совместной деятельности между "Буревестником" и ООО "Мегашанс", в результате чего госпредприятие утратило оборудование на общую сумму около 2,4 млн грн.

Имеются также уголовные производства по факту подделки печати (уголовное производство № 12016250240000379) и мошенничества (дело № 12017250240000160) в период пребывания его распорядителем имущества и директором ГП ГАК "Хлеб Украины" "Тальновский комбинат хлебопродуктов.

Заседание же Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Евгению Лахненко, которое должно было состояться 11 февраля, по данным УНИАН, перенесли на понедельник, 15 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 26 января правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении управляющему санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" Евгению Лахненко по факту злоупотребления полномочиями, причинившему более 17 млн грн ущерба государству.

По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины подозрениегосимущество
Читайте также
Спустя почти 6 лет. Объявлены подозрения по делу о взрывах на складах в Сватово
Мошенничество на 100 тысяч долларов: замдиректору "Украэроруха" сообщили о подозрении
Прогноз погоды