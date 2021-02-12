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Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну

Автор: РБК-Україна

Керуючий санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" Євген Лахненко, якому в січні вручили підозру про нанесення державі 17 млн грн збитків, раніше вже перебував під слідством у справах про розтрату держмайна.

Про це повідомляє УНІАН.

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Зокрема, видання повідомляє, що Лахненко проходив підозрюваним у ряді кримінальних справ пов'язаних з його діяльністю в якості арбітражного керуючого.

Так, ще в грудні 2018 року НАБУ в рамках кримінального провадження № 52018000000000947 повідомило Лахненку про підозру у розтраті майна підприємства на суму 28 млн грн ВАТ "Одеська ТЕЦ". Там він також був арбітражним керуючим.

З лютого 2020 року Вищим антикорупційним судом дане кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

Також наводиться ряд інших справ, у яких фігурував Лахненко. Одне з них стосується заволодіння та розкрадання групою осіб з використанням неправосудних рішень судів майном ТОВ "Черкасизалізобетонбуд" на суму 13 млн 950 тис. грн.

Крім того, за даними журналістів, він перебував у розшуку у справі Херсонського бавовняного комбінату ще 2013 року (справа № 12013230030001260).

Правоохоронці встановили, що посадовими особами цього підприємства шляхом зловживання службовим становищем незаконно відчужено 70% активів ХБК.

Згадується також справа ДП "Київський державний завод "Буревісник", згідно з яким Євген Лахненко, будучи арбітражним керуючим, нібито погодив договір про спільну діяльність між "Буревісником" та ТОВ "Мегашанс", в результаті чого підприємство втратило обладнання на загальну суму близько 2,4 млн грн.

Є також кримінальні провадження за фактом підробки печатки (кримінальне провадження № 12016250240000379) і шахрайства (справа № 12017250240000160) в період перебування його розпорядником майна і директором ДП ДАК "Хліб України" "Тальнівський комбінат хлібопродуктів.

Засідання ж Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу Євгену Лахненку, яке мало відбутися 11 лютого, за даними УНІАН, перенесли на понеділок, 15 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 26 січня правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора повідомили про підозру керуючому санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" Євгену Лахненко за фактом зловживання повноваженнями, заподіяла понад 17 млн грн збитків державі.

За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза встановлених судом строків санації, здійснив продаж майна компанії, яка розташована в рекреаційній зоні міста Одеса, за заниженою вартістю. У результаті державі завдано понад 17 млн грн збитків.

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