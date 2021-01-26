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Лахненко подозревают в нанесении ущерба в 17 млн грн "Черноморскому морскому пароходству"

Киев, Вторник 26 января 2021 10:09
Лахненко подозревают в нанесении ущерба в 17 млн грн "Черноморскому морскому пароходству"
Фото: во время вручения подозрения (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении управляющему санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по факту злоупотребления полномочиями, причинившему более 17 млн грн ущерба государству.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.

По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" ведется следствие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Как известно, в 2016 году управляющим санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" был назначен Евгений Лахненко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении с нарушениями. Дело в том, что у него есть статус адвоката, поэтому подозрение Татарову должен был объявить генпрокурор или его заместитель.

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