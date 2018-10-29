Подозреваемый в рассылке бомб в США в соцсетях писал о "русских братьях", - WP

Фото: подозреваемый Цезарь Сайока (twitter.com/rodkelly50)

На странице Сайока в Facebook в 2015 году "русские братья" упоминались минимум пять раз

Арестованный по подозрению в рассылке бомб топ-демократам Соединенных Штатов Америки Цезарь Сайока в соцсетях писал о "русских братьях" и распространял пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на войну в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post.

Так, компания Facebook удалила аккаунт Сайока после новостей о его задержании, однако журналисты издания получили сотни его постов за 2015-2016 годы от исследователя соцсетей Колумбийского университета Джонатана Олбрайта, который успел загрузить записи до их удаления. Кроме того, журналисты получили доступ к заблокированному аккаунту в Twitter, который, вероятно, принадлежал арестованному.

"На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиненному в отправке бомб выдающимся демократам на этой неделе, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на гражданскую войну в Сирии", - говорится в публикации.

Указано, что в июле 2016 года владелец микроблога постил записи о "моих братьях из России, великих родственников Puttins, которые посещают нас сегодня". WP подчеркивает, что "Puttins" может быть ошибочным написанием фамилии президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, на странице Сайока в Facebook в 2015 году также упоминались "русские братья" по крайней мере пять раз.

Напомним, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что 56-летнему Цезарю Сайоку, который подозревается в отправке взрывоопасных посылок, предъявили обвинение по пяти федеральным пунктам, среди которых незаконная отправка взрывчатых веществ.

Сешнс рассказал, что подозреваемому грозит до 58 лет тюремного заключения. Он обвиняется в отправке более десяти трубных бомб по почте представителям демократической партии, среди которых экс-президент США Барак Обама.

Сообщается, что Сайока является ярым сторонником президента США Дональда Трампа, а также поклонником теории заговора.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа.