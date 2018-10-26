ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Подозреваемому в рассылке бомб в США предъявили обвинения

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 23:20
Фото: подозреваемый Цезарь Сайока (twitter.com/rodkelly50)
Фото: подозреваемый Цезарь Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Ему грозит до 58 лет тюремного заключения

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщил, что 56-летнему Цезарю Сайока, который подозревается в отправке взрывоопасных посылок, было предъявлено обвинения по пяти федеральным пуктам среди которых незаконная отправка взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сешнс рассказал, что подозреваемому грозит до 58 лет тюремного заключения. Он обвиняется в отправке более десяти трубных бомб по почте представителям демократической партии, среди которых экс-президент США Барак Обама.

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что отправленные бомбы демократам "не были обманом". Он рассказал, что каждая из бомб содержала материалы, что могли реагировать и вызвать потенциальный взрыв. Федеральные власти смогли установить 13 самодельных взрывных устройства, но ни одно из них не взорвалось.

Сообщается, что Цезарь Сайока является ярым сторонником президента США Дональда Трамп, а также поклонником теорий заговора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами. Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа.

Сенатору США от Нью-Джерси Букеру прислали подозрительный пакет В США обнаружили еще одну подозрительную посылку
Новости Украины Соединенные Штаты Америкибомба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь