Подозреваемому в рассылке бомб в США предъявили обвинения

Фото: подозреваемый Цезарь Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Ему грозит до 58 лет тюремного заключения

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщил, что 56-летнему Цезарю Сайока, который подозревается в отправке взрывоопасных посылок, было предъявлено обвинения по пяти федеральным пуктам среди которых незаконная отправка взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сешнс рассказал, что подозреваемому грозит до 58 лет тюремного заключения. Он обвиняется в отправке более десяти трубных бомб по почте представителям демократической партии, среди которых экс-президент США Барак Обама.

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что отправленные бомбы демократам "не были обманом". Он рассказал, что каждая из бомб содержала материалы, что могли реагировать и вызвать потенциальный взрыв. Федеральные власти смогли установить 13 самодельных взрывных устройства, но ни одно из них не взорвалось.

Сообщается, что Цезарь Сайока является ярым сторонником президента США Дональда Трамп, а также поклонником теорий заговора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами. Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа.