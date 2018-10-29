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Підозрюваний у розсилці бомб у США у соцмережах писав про "російських братів", - WP

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 18:45
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)
Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)

На сторінці Сайока у Facebook у 2015 році "російські брати" згадувалися принаймні п'ять разів

Заарештований за підозрою у розсиланні бомб топ-демократам Сполучених Штатів Америки Цезар Сайока у соцмережах писав про "російських братів" і поширював пропагандистські посилання, що відбивають погляди Кремля на війну в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Washington Post.

Так, компанія Facebook видалила аккаунт Сайока після новин про його затримання, однак журналісти видання отримали сотні його постів за 2015-2016 роки від дослідника соцмереж Колумбійського університету Джонатана Олбрайта, який встиг завантажити записи до їх видалення. Крім того, журналісти отримали доступ до заблокованого аккаунта в Twitter, який, ймовірно, належав заарештованому.

"На аккаунті Facebook, який, певно, належав людині, звинуваченій у відправлянні бомб видатним демократам цього тижня, були виявлені згадки російських соратників і пропагандистські посилання, що відбивають погляди Кремля на громадянську війну в Сирії", - зазначається у публікації.

Вказано, що у липні 2016 року власник мікроблогу постив записи про "моїх братів із Росії, великих родичів Puttins, які відвідують нас сьогодні". WP підкреслює, що "Puttins" може бути помилковим написанням прізвища президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, на сторінці Сайока у Facebook у 2015 році також згадувалися "російські брати" принаймні п'ять разів.

Нагадаємо, генпрокурор США Джефф Сешнс повідомив, що 56-річному Цезарю Сайоку, який підозрюється у відправці вибухонебезпечних посилок, пред'явили звинувачення за п'ятьма федеральними пунктами, серед яких незаконна відправка вибухових речовин.

Сешнс розповів, що підозрюваному загрожує до 58 років тюремного ув'язнення. Він звинувачується у відправці більше десяти трубних бомб поштою представникам демократичної партії, серед яких екс-президент США Барак Обама.

Повідомляється, що Сайока є затятим прихильником президента США Дональда Трампа, а також шанувальником теорій змови.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники Федерального бюро розслідувань затримали підозрюваного в причетності до розсилки посилок з бомбами критикам американського президента Дональда Трампа.

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