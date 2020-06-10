Подозреваемый в госизмене генерал Шайтанов останется под стражей до августа

Суд продлил срок пребывания под стражей генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову до 8 августа. Он подозревается государственной измене и терроризме.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Шайтана задержали в апреле по подозрению в государственной измене и терроризме.

По данным СБУ, Шайтанов по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. В МВД также заявляли, что он готовил покушение на министра Арсена Авакова.

Кроме того, силовики задокументировали факты сбора и передачи им данных о проведении тайных операций в районе АТО/ООС, а также попытки вербовки старших украинских офицеров для работы на российскую ФСБ.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ назвала число выявленных в своих рядах предателей с 2014 года.

Также сообщалось, что ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера Военно-морских сил Украины.