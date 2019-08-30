Подозреваемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана признал свою вину

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании вины между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокурором Александром Банником. Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор от 22 августа.

Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. По соглашению Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствовать раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставлять и в дальнейшем давать признательные и изобличающие показания суду относительно соучастников преступления

Обвиняемый обязался не изменять свои показания, которые им даны во время судебного рассмотрения, давать в дальнейшем правдив показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

РБК-Украина писало, что в среду, 3 июля, отпустил под домашний арест обвиняемого в государственной измене экс-переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал меру пресечения Ежову в виде держание под стражей.