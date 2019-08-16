Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины сообщает, что подозреваемыми по делам Майдана проходят 450 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГПУ.

Из этого числа - почти 230 правоохранителей.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 448 лицам, из них: 48 чиновников, 228 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи", - информируют в ГПУ.

Согласно сообщению, в суд направлено 193 обвинительных акта в отношении 297 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 57 человек, по 45 из них приняты обвинительные приговоры.

Напомним, в июле ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана. В частности, экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в. Киеве обвиняется в превышении власти.

Как писало РБК-Украина ранее, начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в отношении преступлений на Майдане. Он отмечал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.