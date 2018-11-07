Подозреваемым в топливных схемах в Минобороны оставили без изменений сроки ознакомления

Фото: Минобороны (РБК-Украина)

В САП отказались поддержать предложение НАБУ об ограничении сроков ознакомления с делом

Соломянский районный суд города Киева оставил без изменений сроки ознакомления с делом подозреваемых по делу о закупке топлива для Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как указывается в документе, 20 августа детектив НАБУ подал соответствующее ходатайство об ограничении сроков. Однако 30 октября прокурор САП направил в суд ходатайство прокурора об оставлении без рассмотрения этого документа.

Выслушав прокурора, судья оставил без рассмотрения ходатайство НАБУ об ограничении сроков ознакомления с делом.

Напомним, что в октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в растрате почти 150 млн гривен при закупке топлива для нужд армии. Представители Минобороны со своей стороны обжаловали действия НАБУ в суде.

НАБУ 28 марта 2018 завершило досудебное следствие по топливному делу и открыло подозреваемым доступ к материалам следствия.