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Підозрюваним в паливних схемах в Міноборони залишили без змін терміни ознайомлення

Новини » Фінанси    07.11.2018 - 15:58
Фото: Минобороны (РБК-Україна)
Фото: Минобороны (РБК-Україна)

У САП відмовилися підтримати пропозицію НАБУ про обмеження термінів ознайомлення зі справою

Солом'янський районний суд міста Києва залишив без змін терміни ознайомлення зі справою підозрюваних у справі про закупівлю палива для Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як вказується у документі, 20 серпня детектив НАБУ подав відповідне клопотання про обмеження терміну. Однак 30 жовтня прокурор САП направив до суду клопотання прокурора про залишення без розгляду цього документа.

Вислухавши прокурора, суддя залишив без розгляду клопотання НАБУ про обмеження термінів ознайомлення зі справою.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони нібито розтраті майже 150 млн гривень при закупівлі палива для потреб армії. Представники Міноборони зі своєї сторони оскаржили дії НАБУ в суді.

НАБУ 28 березня 2018 завершило досудове слідство у "паливній" справі і відкрило підозрюваним доступ до матеріалів слідства.

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