Подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное. Но Россия их не выдаст, - Венедиктова

По словам генпрокурора, сегодня понятно, что Россия не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст...", - сказала она.

В то же время Венедиктова отметила, что приговор суда все равно должен быть исполнен.

"На территории какого государства он будет выполнен - мы посмотрим. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", - добавила генпрокурор.

Отметим, речь идет о деле о попытке удержания власти беглым президентом Януковичем в 2013-2014 годах. Он в сговоре с еще девятью должностными лицами, в том числе главами МВД и СБУ, организовал преступные действия в отношении протестующих, в результате которых погибли 80 и пострадали почти 1000 человек.