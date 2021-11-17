Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне. Але Росія їх не видасть, - Венедіктова

За словами генпрокурора, наразі зрозуміло, що Росія не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи Майдану.

"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.

"На території якої держави він буде виконаний - ми подивимося. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону", - додала генпрокурор.

Зазначимо, мова йде про справу щодо спроби утримання влади президентом-втікачем Януковичем у 2013-2014 роках. Він у змові з ще дев'ятьма посадовцями, зокрема главами МВС та СБУ, організував злочинні дії щодо протестувальників, в результаті яких загинули 80 та постраждали майже 1000 людей.