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Подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные

Киев, Вторник 25 августа 2020 20:14
Подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные
Фото: акция памяти Павла Шеремета (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Рассмотрение дела по существу должно начаться 4 сентября

Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь будут судить присяжные. Такое решение вынесла коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева.

Об этом сообщают "Граты".

Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, его поддержали другие защитники обвиняемых.

Адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, а также защитник Андрея Антоненко Станислав Кулик при этом подали ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

Рассмотрение дела по существу должно начаться 4 сентября.

Отметим, что присяжных могут привлекать к делу в том случае, если рассматриваемые уголовные дела, предусматривают пожизненное заключение.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

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