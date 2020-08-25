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Підозрюваних у вбивстві Шеремета будуть судити присяжні

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 20:14
Підозрюваних у вбивстві Шеремета будуть судити присяжні
Фото: акція пам'яті Павла Шеремета (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Розгляд справи по суті має початися 4 вересня

Підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь будуть судити присяжні. Таке рішення винесла колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва.

Про це повідомляють "Грати".

Клопотання про слухання справи судом присяжних подав адвокат Юлії Кузьменко Тарас Беспалий, його підтримали інші захисники обвинувачених.

Адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць, а також захисник Андрія Антоненка Станіслав Кулик при цьому подали клопотання про повернення обвинувального акта прокурорам.

Розгляд справи по суті має початися 4 вересня.

Зазначимо, що присяжних можуть залучати до справи в тому випадку, якщо розглянуті кримінальні справи, які передбачають довічне ув'язнення.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

У грудні минулого року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили цілодобовий під домашній арешт.

Крім того, суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

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