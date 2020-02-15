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Подозреваемых в убийстве хирурга в Киеве взяли под стражу

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 16:46
Подозреваемых в убийстве хирурга в Киеве взяли под стражу
Фото: Андрей Сотник (facebook.com/andrstnk)

Подозреваемых в убийстве Сотника арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Сообщается, что двум подозреваемым избрали безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. В частности, исполнителя и его водителя арестовали за умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору. Второму подозреваемому дополнительно инкриминируется подделка документов.

"За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Мотивы совершения преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, резонансное убийство произошло 2 февраля во дворе дома №119 на улице Саксаганского. Сотника убили тремя выстрелами из огнестрельного оружия. Погибшему было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, руководил клиникой DMK Ukraine.

Подозреваемых в убийстве задержали 14 февраля 2020 года в Одессе и Киеве. Исполнитель является гражданином другой страны.

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