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Підозрюваних у вбивстві хірурга в Києві взяли під варту

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 16:46
Підозрюваних у вбивстві хірурга в Києві взяли під варту
Фото: Андрій Сотник (facebook.com/andrstnk)

Підозрюваних у вбивстві Сотника заарештували на два місяці

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Повідомляється, що двом підозрюваним обрали безальтернативні запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою. Зокрема, виконавця і його водія заарештували за умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою. Другому підозрюваному додатково інкримінується підробка документів.

"За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Мотиви скоєння злочину встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, резонансне вбивство сталося 2 лютого у дворі будинку №119 на вулиці Саксаганського. Сотника вбили трьома пострілами з вогнепальної зброї. Загиблому було 43 роки. Він кандидат медичних наук, пластичний і естетичний хірург, керував клінікою DMK Ukraine.

Підозрюваних у вбивстві затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві. Виконавець є громадянином іншої країни.

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