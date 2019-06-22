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Всех подозреваемых в покушении на активиста Михайлика отпустили из-под стражи

Новости » Общество    22.06.2019 - 00:23
Всех подозреваемых в покушении на активиста Михайлика отпустили из-под стражи
Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Двое из них находятся под домашним арестом

Всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что двоих из подозреваемых отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения.

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда города Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемых находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе.

Сейчас у Торнике Герасина вообще нет меры пресечения, уточнил его адвокат Владимир Поярков, продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.

РБК-Украина писало, что следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство.

Напомним, в январе Михайлика выписали из клиники в Германии. Там во время операции у него извлекли пулю из легких.

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