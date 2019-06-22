Усіх підозрюваних у замаху на активіста Михайлика відпустили з-під варти

Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Двоє з них перебувають під домашнім арештом

Усіх підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика звільнили з-під варти. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що двох із підозрюваних відпустили під цілодобовий домашній арешт, а ще в одного взагалі немає запобіжного заходу.

Рішення не продовжувати перебування в СІЗО для Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе ухвалила 21 червня суддя Київського районного суду міста Одеси Юлія Федулеєва.

Обидва підозрювані перебували під вартою з вересня 2018 року. Третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе), який має інвалідність 1-ї групи, відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я Нагладзе.

Зараз у Торніке Герасіна взагалі немає запобіжного заходу, уточнив його адвокат Володимир Поярков, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

РБК-Україна писало, що слідчі Національної поліції продовжили термін охорони одеського активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 року було здійснено замах на вбивство.

Нагадаємо, у січні Михайлика виписали з клініки в Німеччині. Там під час операції у нього дістали кулю з легень.