Активиста Михайлика выписали из немецкой клиники

Фото: Вайдеманн и Михайлик (facebook.com/EUDelegationUkraine)

Однако в Украину Михайлик пока не вернется

Одесскокго активиста Олега Михайлика выписали из клиники в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михайлика.

Как отмечается, пока вернуться в Украину он не сможет, пока не снимут швы.

"Сегодня меня наконец выписали из немецкой клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моего легкого. Думаю, что для меня сегодня начался другой этап в моей жизни - восстановление", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн призвала украинские власти привлечь к ответственности виновных в нападении на активиста Олега Михайлика.

Как писало РБК-Украина, полиция рассматривает три возможные версии нападения на Михайлика. Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в полиции есть три версии причин нападения на активиста: общественная деятельность, деятельность Михайлика в связи со строительством ЖК "Золотой берег", а также конфликт предпринимателей с властью вокруг прав на земельные участки одного из городских рынков Одессы.