Подозреваемых в катастрофе МН17 объявят в международный розыск

Полиция выдаст международные ордера на арест четырех подозреваемых в катастрофе самолета рейса МН17. Об этом сообщает NOS.

В полиции сообщили, что двое из подозреваемых в настоящее время находятся в России. Начальник полиции поблагодарил свидетелей катастрофы за предоставление им "ценной информации" о деталях происшествия. Он сообщил, что расследование все еще продолжается.

Отметим, что суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. JIT сегодня назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Также сегодня опубликовала отчет Bellingcat, в котором названы имена 12 причастных к авиакатастрофе.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.