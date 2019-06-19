Підозрюваних у катастрофі МН17 оголосять у міжнародний розшук

Поліція видасть міжнародні ордери на арешт чотирьох підозрюваних у катастрофі літака рейсу МН17. Про це повідомляє NOS.

У поліції повідомили, що двоє з підозрюваних в даний час знаходяться в Росії. Начальник поліції подякував свідкам катастрофи за надання їм "цінної інформації" про деталі події. Він повідомив, що розслідування все ще триває.

Зазначимо, що суд над підозрюваними почнеться в березні 2020 року. JIT сьогодні назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Також сьогодні опублікувала звіт Bellingcat, в якому названі імена 12 причетних до авіакатастрофи.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.