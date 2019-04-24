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ГПУ изменила подозрения фигурантам дела Гандзюк

Новости » Общество    24.04.2019 - 15:32
ГПУ изменила подозрения фигурантам дела Гандзюк
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГПУ заявили, что подозрения изменили на базе оцененных доказательств

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрения вероятным исполнителям. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления, были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) , ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

"Именно так (изменено подозрение некоторым фигурантам дела, - ред.). В деле убийства Гандзюк органами досудебного расследования с положениями с ГПУ изменено подозрения вероятным исполнителям нападения на базе оцененных доказательств. Не раскрывается информация по поводу фамилий. Подозрения изменены на основании оцененных доказательств", - сказал Лысенко.

Отметим, что вчера "Слідство.інфо" сообщало, что изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также издание пишет, что прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым сейчас идет суд.

Напомним, Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Также Мангера суд оставил на должности председателя Херсонского облсовета.

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