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Подозреваемую во взятке главу админсуда Харькова отстранили от обязанностей

Автор: Игорь Литвиненко

Главу окружного административного суда Харькова Ольгу Панченко отстранили от исполнения обязанностей. Ее подозревают в даче взятки.

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Соответствующее решение принял Высший совет правосудия 13 октября.

По информации Офиса генерального прокурора, Панченко отстранили от исполнения обязанностей до 22 ноября на время досудебного расследования.

Напомним, 21 сентября Панченко была разоблачена во время попытки дачи взятки одному из судей с требованием вынести необходимое ей решение по делу о земельном вопросе. За "правильное" решение она предлагала судье 3 тысячи долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что в середине сентября Интерпол приостановил международный розыск бывшего судьи Николая Чауса. Его обвиняют во взятке в 150 тысяч долларов, которые он получил еще в 2016 году. Сейчас Чаус находится на территории Молдовы.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к 2 годам тюрьмы бывшему прокурору Генеральной прокуратуры, который пытался купить должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

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