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Экс-прокурора ГПУ приговорили к 2 годам тюрьмы: хотел купить должность в НАБУ

Киев, Пятница 25 сентября 2020 13:42
Экс-прокурора ГПУ приговорили к 2 годам тюрьмы: хотел купить должность в НАБУ
Фото: ВАКС (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор бывшему прокурору Генеральной прокуратуры Александру Матюшко, который пытался купить должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Его приговорили к двум годам тюрьмы.

Соответствующее решение было принято судьей ВАКС 25 сентября.

Александра Матюшко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

До вступления в силу судебного приговора к Матюшко будет применена мера пресечения в виде залога, внесенного ранее.

Матюшко был задержан в 2016 году. Он пытался за 10 тысяч долларов подкупить члена конкурсной комиссии, чтобы получить руководящую должность в НАБУ.

Напомним, 15 июня 2020 года ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком. Тогда к 5 годам тюрьмы приговорили депутата Киевского областного совета Александра Мефодия.

Также сообщалось, что на прошлой неделе ВАКС вынес приговор фигуранту дела о взятке куму экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.

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Новости Украины Общество приговорпрокурорвзяткаантикоррупционный суд
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