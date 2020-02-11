Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили 2 экспертизы, - адвокат

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военному парамедику Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Об этом написал адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

По его словам, при назначении был допущен ряд процессуальных нарушений.

"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - написал он.

Фото: постановление (facebook.com/vitaliy.kolomiets)

Коломиец также отметил, что постановление об изъятии образцов почерка, которое он также обнародовал, не соответствует требованиям ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины, на которую ссылается следователь – в частности, не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления. Также не указаны возможность и порядок обжалования постановления.

"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - добавил адвокат.

Напомним, в середине декабря прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. В присутствии президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки руководство Нацполиции назвало имена подозреваемых.

Ими оказались сержант Сил спецопераций и рок-музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военный парамедик Яна Дугарь.

В конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.