Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили 2 експертизи, - адвокат

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовому парамедику Яні Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи. Про це написав адвокат Віталій Коломієць на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, при призначенні було допущено ряд процесуальних порушень.

"Ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо прийняти рішення про свою участь або неучасть у цих процесуальних діях", - написав він.

Фото: постанова (facebook.com/vitaliy.kolomiets)

Коломієць також зазначив, що постанова про вилучення зразків почерку, яке він також оприлюднив, не відповідає вимогам ст. 110 Кримінального процесуального кодексу України, на яку посилається слідчий – зокрема не зазначено обґрунтування для проведення почеркознавчої експертизи, немає інформації про місце і час вилучення зразків і відповідальному за виконання постанови. Також не вказані можливість та порядок оскарження постанови.

"У будь-якому випадку чекаємо відповідних рішень, оформлених належним чином", - додав адвокат.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг у справі про вбивство Павла Шеремета. У присутності президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки керівництво Нацполіції назвало імена підозрюваних.

Ними виявилися сержант Сил спецоперацій і рок-музикант Андрій Антоненко, дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, а також військовий парамедик Яна Дугарь.

В кінці січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.