Подозреваемому в стрельбе в Канаде выдвинули обвинение в 4 убийствах

Мотивы 48-летнего жителя Фредериктона не известны

В Канаде предъявили обвинение мужчине, задержанному в связи со стрельбой в городе Фредериктон 10 августа, в результате которой погибли четыре человека. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции города.

Согласно документу, 48-летнему жителю Фредериктона были предъявлены обвинения в убийствах при особо отягощающих обстоятельствах.

"Мэтью Винсенту Рэймонду предъявлены обвинения в связи со смертью двух офицеров полиции Фредериктона и двух жителей города", - говорится в заявлении правоохранителей.

В полиции сообщили, что подозреваемый останется под стражей до заседания суда, намеченного на 27 августа.

Расследование продолжается, мотивы нападавшего пока не сообщаются.

Напомним, в результате вооруженного нападения 10 августа в канадском городе Фредериктон погибли четыре человека, из них двое - полицейские.