Підозрюваному у стрілянині в Канаді висунули звинувачення в 4 вбивствах

Мотиви 48-річного жителя Фредеріктона не відомі

У Канаді висунули звинувачення чоловікові, затриманому у зв'язку зі стріляниною у місті Фредеріктон 10 серпня, в результаті якої загинули чотири людини. Про це йдеться в заяві на сайті поліції міста.

Згідно з документом, 48-річному жителю Фредеріктона були висунуті звинувачення у вбивствах за особливо обтяжуючих обставин.

"Метью Вінсенту Реймонду висунуто звинувачення у зв'язку зі смертю двох офіцерів поліції Фредеріктона та двох жителів міста", - йдеться в заяві правоохоронців.

У поліції повідомили, що підозрюваний залишиться під вартою до засідання суду, наміченого на 27 серпня.

Розслідування триває, мотиви нападника поки не повідомляються.

Нагадаємо, в результаті збройного нападу 10 серпня в канадському місті Фредеріктон загинули чотири людини, з них двоє - поліцейські.