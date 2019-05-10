Подозреваемому в шпионаже на РФ австрийскому экс-полковнику продлили арест

Фото: австрийская полиция (instagram.com/polizei_im_bild)

Подозреваемого оставили под стражей до 30 июня

Земельный суд Зальцбурга (Австрия) продлил арест отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на представителя суда Петера Эггера.

Решение, как уточнил представитель суда, уже вступило в силу.

"Предварительное заключение продлено до 30 июня", - отметил Эггер.

По его словам, срок предварительного заключения подозреваемого продлевали уже три раза с момента его ареста.

Напомним, в конце ноября 2018-го в Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу России полковника в отставке снова взяли под стражу. Отмечалось, что 70-летний мужчина взят под стражу на время проведения расследования.

Как писало РБК-Украина ранее, суд Зальцбурга отпустил подозреваемого из-под стражы 13 ноября, однако прокуратура направила апелляцию на это решение.

Прокуратура считает, что экс-полковник передавал информацию с 1990-х годов до недавнего времени.

Добавим также, подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии, передавал РФ в том числе и информацию о НАТО.