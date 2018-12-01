В Австрии снова задержали подозреваемого в шпионаже на РФ екс-полковника

Фото: австрийская полиция (instagram.com/polizei_im_bild)

70-летний мужчина взят под стражу на время проведения расследования

В Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу России полковника в отставке в пятницу, 30 ноября, снова взяли под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сотрудники прокуратуры Зальцбурга заявили, что 70-летний мужчина взят под стражу на время проведения расследования.

Отмечается, что после того как подозреваемого 13 ноября отпустил суд Зальцбурга прокуратура направила апелляцию на его решение в суд Линца и он удовлетворил эту апелляцию.

Прокуратура считает, что екс-полковник передавал информацию с 1990-х годов до недавнего времени.

Напомним, 13 ноября земельный суд Зальцбурга принял постановление, в соответствии с которым было отклонено ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Согласно заявлению прокуратуры, австрийский полковник нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии (разглашение государственной тайны и разведывательная деятельность в пользу иностранного государства).