Подозреваемому в серийных нападениях в Киеве избрали меру пресечения

Мужчине, которого подозревают в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе города Киева, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающие опасное поведение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщается, такое решение 18 октября принял Днепровский районный суд города Киева.

Действия злоумышленника, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Напомним, столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на несколько мужчин в Днепровском районе. Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Во время проведения обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы.

Кроме того, полиция задержала подозреваемого в совершении умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр.