Подозреваемому в расстреле в Житомирской области сообщили о подозрении

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении арендатору пруда. Его подозревают в расстреле семи человек в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что подозрение было сообщено в рамках п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины за совершение умышленного убийства двух и более лиц. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня стало известно, что неподалеку от села Новоселица Попельнянского района произошел конфликт, в результате которого арендатор пруда застрелил семь человек. Одному мужчине удалось сбежать и вызвать полицию.

Позже полиция открыла уголовное дело по данному инциденту - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, Офис генпрокурора взял на контроль дело о массовом расстреле в Житомирской области.

В комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы местной полиции Алла Ващенко сообщила, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь.