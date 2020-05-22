Расследование расстрела в Житомирской области взял на контроль Офис генпрокурора

Фото: место расстрела (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В области застрелили добровольцев АТО

Состояние досудебного расследования дела о массовом убийстве в Житомирской области и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом генерального прокурора. В области застрелили добровольцев АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сейчас арендатор водоема задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Как отмечается, полиция открыла дело по факту смертельного ранения семи человек (ч.2 ст. 115 УК Украины), а состояние досудебного расследования и процессуального руководства взято на контроль Генпрокуроратуры.

Напомним, владелец пруда на почве неприязненных отношений расстрелял своих гостей из гладкоствольного охотничьего ружья. Он убил 7 человек и только один смог спастись. По данным РБК-Украина, среди погибших добровольцы АТО.

В то же время, полиция считает употребление алкоголя предварительной причиной массового расстрела в Житомирской области.

Автор: Анастасия Рокитна