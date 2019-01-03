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Подозреваемого в вымогательстве взяток эксперта комиссии Минобороны оставили под стражей

Новости » Политика    03.01.2019 - 15:52
Подозреваемого в вымогательстве взяток эксперта комиссии Минобороны оставили под стражей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов

Киевский апелляционный суд сегодня, 3 января, отклонил ходатайство адвокатов члена Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны Валерия Наумова об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 миллиона гривен. Об этом РБК-Украина рассказали в Апелляционном суде.

Так , сторона защиты просила отменить решение Оболонского суда, согласно которому 8 декабря его отправили под стражу с альтернативой залога в 1 тыс. 100 прожиточных минимумов.

Сторона обвинения сообщила, что в ходе обыска у Наумова в кабинете нашли 100 тысяч долларов . Впрочем, Наумов уже внес определенную залог.

Как сообщало РБК-Украина, дело против Валерия Наумова возбудили через заявление одного из участников АТО, который утверждал, что Наумов требовал у него взятку за статус инвалидности.

Также сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины недавно на взятке в 1,5 тыс. долларов разоблачили начальника структурного подразделения Главного управления Держгеокадастру в Херсонской области.

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