Підозрюваного у вимаганні хабарів експерта комісії Міноборони залишили під вартою

Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів

Київський апеляційний суд сьогодні, 3 січня, відхилив клопотання адвокатів члена Центральної військово-лікарської комісії Міноборони Валерія Наумова щодо скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 мільйони гривень. Про це РБК-Україна розказали в Апеляційному суді.

Так , сторона захисту просила скасувати рішення Оболонського суду, де 8 грудня його відправили під варту із альтернативою застави у 1 тис. 100 прожиткових мінімумів.

Сторона обвинувачення повідомила, що в ході обшуку у Наумова в кабінеті знайшли 100 тисяч доларів . Втім, Наумов вже вніс визначену заставу.

Як повідомляло РБК-Україна, справу проти Валерія Наумова порушили через заяву одного із учасників АТО, який стверджував, що Наумов вимагав у нього хабар за статус інвалідності.

Також повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України нещодавно на хабарі в 1,5 тис. доларів викрили начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області.