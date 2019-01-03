ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Підозрюваного у вимаганні хабарів експерта комісії Міноборони залишили під вартою

Новини » Політика    03.01.2019 - 15:52
Підозрюваного у вимаганні хабарів експерта комісії Міноборони залишили під вартою
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів

Київський апеляційний суд сьогодні, 3 січня, відхилив клопотання адвокатів члена Центральної військово-лікарської комісії Міноборони Валерія Наумова щодо скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 мільйони гривень. Про це РБК-Україна розказали в Апеляційному суді.

Так , сторона захисту просила скасувати рішення Оболонського суду, де 8 грудня його відправили під варту із альтернативою застави у 1 тис. 100 прожиткових мінімумів.

Сторона обвинувачення повідомила, що в ході обшуку у Наумова в кабінеті знайшли 100 тисяч доларів . Втім, Наумов вже вніс визначену заставу.

Як повідомляло РБК-Україна,  справу проти Валерія Наумова порушили через заяву одного із учасників АТО, який стверджував, що Наумов вимагав у нього хабар за статус інвалідності. 

Також повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України нещодавно на хабарі в 1,5 тис. доларів викрили начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області. 

Підозрюваного у вбивстві чотирьох людей у Вінниці взяли під варту
Новини України Министерство обороны РФвзяткаСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся