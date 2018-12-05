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У Херсоні СБУ викрила на хабарі начальника Держгеокадастру

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 20:32
У Херсоні СБУ викрила на хабарі начальника Держгеокадастру
Фото: затримання чиновника (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав хабар за зменшення штрафу в адміністративному провадженні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від підприємця 1,5 тис. доларів. За вказану суму чиновник обіцяв зменшити штраф в адміністративному провадженні за штучно створеним фактом порушення земельного законодавства.

Для одержання хабара зловмисник вимагав перерахувати гроші у гривневому еквіваленті на банківський картковий рахунок посередника.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після підписання відповідних адміністративних матеріалів та перерахування суми хабара посереднику.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі державного виконавця одного з відділів Державної виконавчої служби (ДВС) Вінниці.

Раніше СБУ в Івано-Франківську викрила на хабарі одного з керівників бюро судово-медичної експертизи. Чиновник вимагав у підлеглих гроші за нестворення перешкод у виконанні службових обов’язків та виплати премій.

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