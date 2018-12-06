Чиновника МСЭК Киева и эксперта комиссии Минобороны задержали за требование взяток с участников АТО

Фото: задержание чиновников на взятки (kyiv.gp.gov.ua)

У чиновников обнаружили более 20 папок с документами Бойцов АТО, с которых требовали деньги за оформление инвалидности

Служба безопасности Украины задержала главу Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны за вымогательство взяток с участников АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что чиновники требовали с участников антитеррористической операции деньги за получение соответствующих групп инвалидности. Обоих правоохранители задержали на рабочих местах после получения более 42 тыс. гривен от участника АТО, у которого тяжелое ранение ноги.

"Во время санкционированных следственных действий по месту работы и жительства злоумышленников правоохранители обнаружили более 20 папок с документами бойцов АТО, к каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами. Общая сумма изъятой валюты эквивалентна более 130 тысячам долларов", - отмечает СБУ.

Фото: задержание чиновников на взятке (kyiv.gp.gov.ua)

Задержанным чиновникам готовится сообщение о подозрении по факту получения взятки в крупном размере должностным лицом (за ч. 3 ст. 368 УКУ). Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины недавно на взятке в 1,5 тыс. долларов разоблачили начальника структурного подразделения Главного управления Держгеокадастру в Херсонской области.